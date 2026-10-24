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Kanpur News: कारागार में एक नवंबर को उत्पादों का स्टॉल

Sat, 24 Oct 2026 02:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:31 AM IST
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Stall for products in the prison on November 1st
कानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव अभिनव तिवारी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। बंदियों के भोजन, चिकित्सा और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्थाएं परखीं। उन्होंने विचाराधीन, सजायाफ्ता और महिला बंदियों की बैरकों, पाकशाला, अस्पताल और लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया। सचिव ने दीपावली के लिए तैयार मिट्टी के दीयों की सराहना की। बुजुर्ग बंदियों को भजन-कीर्तन में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक नवंबर को होने वाले विशेष शिविर में बंदियों के बनाए उत्पादों का स्टॉल लगाने को कहा। (संवाद)
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