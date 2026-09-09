Kanpur News: डेकाथलॉन बैडमिंटन में सोहन-आरव ने जीता खिताब
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:36 AM IST
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कानपुर। साकेतनगर स्थित द सोशल कोर्ट यार्ड में छह और छह सितंबर को डेकाथलॉन की ओर से दो दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ। इसमें 150 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। पुरुष युगल वर्ग के फाइनल में सोहन और आरव की जोड़ी ने यूसुफ और श्रेष्ठ को 13-15, 15-12, 15-9 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। महिला युगल में लक्ष्मी और शुभि ने कड़े मुकाबले में प्रिया और देविशा को 13-15, 15-14, 15-13 से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मिश्रित युगल वर्ग में आयुष और रोहिणिका की जोड़ी ने वैभव और निकिता को 15-9, 9-15, 15-12 से पराजित कर खिताब जीता। समापन समारोह में मुख्य अतिथि चंदन अरोड़ा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर आयोजन सचिव श्वेतांक मिश्रा, वेन्यू डायरेक्टर माधव अरोड़ा, अमृतांश और रणजीत समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। (संवाद)
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