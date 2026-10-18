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Kanpur News: सौरभ की नाबाद अर्धशतकीय पारी से सागर लायंस बना चैंपियन

Sun, 18 Oct 2026 02:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:37 AM IST
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Sagar Lions become champions, thanks to Saurabh unbeaten half century
कानपुर। बुक ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आर्यनगर स्थित द स्पोर्ट्स हब (टीएसएच) में आयोजित बीपी क्रिकेट लीग के फाइनल में सागर लायंस ने बुक शॉप ब्लास्टर्स को आठ विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। सागर लायंस की जीत में नाबाद 58 रन बनाने वाले सौरभ शुक्ला को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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बुक शॉप ब्लास्टर्स ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 178 रन बनाए। योगेश यादव ने 69 और हिमांशु सिंह ने 57 रन की पारी खेली। सागर लायंस ने 19.1 ओवर में दो विकेट पर 181 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सौरभ शुक्ला ने नाबाद 58, गौरव कुशवाहा ने 46 और अपूर्व गुप्ता ने नाबाद 45 रन बनाए। मुख्य अतिथि गोयल ब्रदर्स के निदेशक अशोक गोयल ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी कुमार गुप्ता, महामंत्री अपूर्व गुप्ता, गुंजन माहेश्वरी, संजय अग्रवाल, नीलेश खंडेलवाल, गिरीश पांडेय, गौरव गुप्ता समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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