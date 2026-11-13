Kanpur News: रोलैंड और एमयूसी क्लब का फाइनल में प्रवेश

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पहले सेमीफाइनल में नेशनल क्लब की टीम 10 ओवर में 93 रन पर सिमट गई। सुनील कनौजिया और सचिन निषाद ने 23-23 रन बनाए। रोलैंड की ओर से फरजान अली ने तीन, अर्थव गुप्ता और सात्विक शर्मा ने दो-दो विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करते हुए रोलैंड ने चार ओवर में चार विकेट खोकर 94 रन बना लिए। सौरभ मिश्रा ने 42 और आदित्य राज ने 18 रन का योगदान दिया। सौरभ मिश्रा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे सेमीफाइनल में एमयूसी क्लब ने 20 ओवर में छह विकेट पर 141 रन बनाए। सजल तिवारी ने 28, राहुल सिंह ने 27 और विराट शुक्ला ने 26 रन बनाए। स्पोर्टिंग यूनियन के नितिन तिवारी ने दो विकेट लिए। जवाब में स्पोर्टिंग यूनियन की टीम नौ विकेट पर 131 रन ही बना सकी। अक्षत तिवारी ने 36 और देवांश गुप्ता ने 29 रन बनाए। एमयूसी की ओर से सुधीर गुप्ता और ओमकार शर्मा ने दो-दो विकेट हासिल किए। राहुल सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।