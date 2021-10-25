Kanpur News: कोहरे में सुरक्षित होगा रोडवेज बसों का सफर, चालक होंगे प्रशिक्षित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माती डिपो से 40 रोडवेज बसों को विभिन्न मार्गों में संचालित किया जा रहा है। कोहरे के दौरान बसों को न रोकना पड़े और किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। रोडवेज की बसों के लिए ऑल वेदर बल्ब लगवाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब चालकों को ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि कोहरे में दुर्घटना रहित यात्रा हो सके।निगम ने तकनीक के सहारे कोहरे की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। रोडवेज बसों में ऑल वेदर बल्ब लगाने के साथ-साथ वाइपर, टूटे खिड़कियों के शीशे बदलवाने व इंडिकेटर लगाने का काम किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक चालकों को जल्द ही राज्य कार्यालय से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि ऑफ़लाइन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोहरे में सुरक्षित सफर करना है।.................चालकों को इस तरह किया जाएगा प्रशिक्षितरोडवेज बसों के चालक और परिचालक को विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उन्हें बताया जाएगा कि फॉग, फिसलन और कम दृश्यता में वाहन कैसे नियंत्रित रखें। आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी जैसे विषय शामिल होंगे। विभाग के अनुसार ड्राइवरों को रात्रिकालीन ड्राइविंग के दौरान लो बीम हेडलाइट के इस्तेमाल और फॉग लाइट की मदद से रास्ते की पहचान करने की तकनीक सिखाई जाएगी। इसके अलावा बसों की तकनीकी, फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बसों में अग्निशमन यंत्र व प्राथमिक उपचार किट रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बसों की अन्य खामियों को प्रतिदिन जानकारी देने के लिए कहा गया है।.................वर्जन.....कई बार दिसंबर में कोहरे के कारण रोडवेज बसों को यात्रा के दौरान रूट पर ही रोकना पड़ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सभी बसों में व्यापक व्यवस्था की जा रही है। ताकि कोहरे में रास्ता साफ दिखे। चालकों को जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे वह दक्षता हासिल कर सकें। - मोहम्मद अशफाक, एआरएम, माती डिपो