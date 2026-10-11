Kanpur News: सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियन ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

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राजकिशोर दो साल से दमा की बीमारी से ग्रस्त थे। लगातार इलाज के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल रही थी। इस कारण वह तनाव में रहने लगे थे। शनिवार सुबह वह दवा लेने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचकर उन्होंने यह कदम उठाया। उनके बड़े बेटे अभिषेक रस्तोगी को जीआरपी ने सुबह 11 बजे घटना की सूचना दी। परिवार में पत्नी कुसुम रस्तोगी और छोटा बेटा ओमन हैं। जीआरपी ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। संवाद

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कानपुर। बर्रा विश्व बैंक निवासी राजकिशोर रस्तोगी (69) ने शनिवार को गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वह कार्डियोलॉजी के सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियन थे।