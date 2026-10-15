रणजी ट्रॉफी : आज शहर पहुंचेगी यूपी टीम, मैच 18 को

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यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। बिहार के खिलाफ टीम ने तीसरे दिन ही मुकाबला अपने नाम कर लिया था। अब कप्तान आर्यन जुयाल के नेतृत्व में खिलाड़ी गोवा के खिलाफ भी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। ग्रीनपार्क में होने वाले इस मुकाबले के लिए टीम अभ्यास सत्र में अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण को धार देगी।

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कानपुर। रणजी ट्रॉफी में बिहार को एक पारी और 267 रन से करारी शिकस्त देने के बाद उत्तर प्रदेश की टीम अब गोवा के खिलाफ दूसरे मुकाबले की तैयारी में जुटेगी। 18 अक्तूबर से ग्रीनपार्क स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए यूपी की टीम 15 अक्तूबर को कानपुर पहुंचेगी। मुख्य कोच ज्ञानेंद्र पांडेय और असिस्टेंट कोच राहुल सप्रू की देखरेख में टीम 16 और 17 अक्तूबर को अभ्यास करेगी।