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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Rajya Sabha MP Gopi Krishna Pandey arrives in Kanpur welcomed in Harjinder Nagar with a silver crown

यूपी: कानपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे, हरजिंदर नगर में चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत, गूंजे नारे

Wed, 04 Nov 2026 01:33 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 01:33 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर प्रथम आगमन पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। चकेरी क्षेत्र के हरजिंदर नगर चौराहे पर आयोजित स्वागत समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर और नारेबाजी कर सम्मानित किया।

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Rajya Sabha MP Gopi Krishna Pandey arrives in Kanpur welcomed in Harjinder Nagar with a silver crown
नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे का स्वागत करते कार्यकर्ता - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे के कानपुर प्रथम आगमन पर बुधवार को चकेरी के हरजिंदर नगर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट भेंट किया।

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साथ ही, गोपी किशन पांडे जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं, चकेरी एयरपोर्ट और रामादेवी चौराहे पर भाजपा नेता मनोज सिंह  ने फूल माला डालकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वह भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए।

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