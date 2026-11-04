यूपी: कानपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे, हरजिंदर नगर में चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत, गूंजे नारे

कानपुर में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे के कानपुर प्रथम आगमन पर बुधवार को चकेरी के हरजिंदर नगर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट भेंट किया।

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साथ ही, गोपी किशन पांडे जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं, चकेरी एयरपोर्ट और रामादेवी चौराहे पर भाजपा नेता मनोज सिंह ने फूल माला डालकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वह भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। साथ ही, गोपी किशन पांडे जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं, चकेरी एयरपोर्ट और रामादेवी चौराहे पर भाजपा नेता मनोज सिंह ने फूल माला डालकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वह भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए।

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