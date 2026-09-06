फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Questions Raised Over Health Services at Patara Hospital After Hirni Roof Collapse

कानपुर: साढ़ हादसे के बाद पतारा अस्पताल में हंगामा, परिजन बोले- न डॉक्टर मिले, न ऑक्सीजन सिलेंडर, उठे ये सवाल

Sun, 06 Sep 2026 02:05 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sun, 06 Sep 2026 02:05 PM IST
सार

Kanpur News: हिरनी गांव में कच्चा मकान ढहने से पिता और तीन बेटियों की मौत के बाद पतारा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठे हैं। हादसे के बाद घायलों और मृतकों को लेकर परिजन पतारा अस्पताल पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला।

विज्ञापन
Questions Raised Over Health Services at Patara Hospital After Hirni Roof Collapse
कच्ची छत ने उजाड़ दिया परिवार - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इतना ही नहीं, गंभीर हालत में घायल काजल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होने पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका। परिजनों के मुताबिक हादसे के बाद वे उम्मीद लेकर घायलों को तत्काल पतारा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि यदि समय पर डॉक्टर और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होतीं तो गंभीर घायल काजल के इलाज में मदद मिल सकती थी।

विज्ञापन

घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मामले की जांच कराने और अस्पताल में डॉक्टरों व जरूरी चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। हालांकि, अस्पताल प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed