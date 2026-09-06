कानपुर: साढ़ हादसे के बाद पतारा अस्पताल में हंगामा, परिजन बोले- न डॉक्टर मिले, न ऑक्सीजन सिलेंडर, उठे ये सवाल

इतना ही नहीं, गंभीर हालत में घायल काजल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होने पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका। परिजनों के मुताबिक हादसे के बाद वे उम्मीद लेकर घायलों को तत्काल पतारा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि यदि समय पर डॉक्टर और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होतीं तो गंभीर घायल काजल के इलाज में मदद मिल सकती थी।

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