कानपुर: साढ़ हादसे के बाद पतारा अस्पताल में हंगामा, परिजन बोले- न डॉक्टर मिले, न ऑक्सीजन सिलेंडर, उठे ये सवाल
Kanpur News: हिरनी गांव में कच्चा मकान ढहने से पिता और तीन बेटियों की मौत के बाद पतारा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठे हैं। हादसे के बाद घायलों और मृतकों को लेकर परिजन पतारा अस्पताल पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला।
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इतना ही नहीं, गंभीर हालत में घायल काजल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होने पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका। परिजनों के मुताबिक हादसे के बाद वे उम्मीद लेकर घायलों को तत्काल पतारा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि यदि समय पर डॉक्टर और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होतीं तो गंभीर घायल काजल के इलाज में मदद मिल सकती थी।
घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मामले की जांच कराने और अस्पताल में डॉक्टरों व जरूरी चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। हालांकि, अस्पताल प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।