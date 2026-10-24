Kanpur News: अप्रशिक्षित स्टाफ के सहारे संचालित होने पर प्रिशा हॉस्पिटल का नवीनीकरण आवेदन निरस्त

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पंजीयन के नोडल डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने बुधवार शाम चार बजे के करीब अकबरपुर में आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित प्रिशा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान परिसर में कोई भी पंजीकृत चिकित्सक नहीं मिला था और न ही कोई प्रशिक्षित पंजीकृत स्टाफ मिला था। अस्पताल में चार अप्रशिक्षित महिला स्टाफ मरीजों का उपचार करती मिली थीं। अस्पताल में कुल आठ मरीज भर्ती थे, किसी भी मरीज के बेड पर चादर नहीं थी और बायोमेडिकल वेस्ट का रखरखाव भी गलत ढंग से किया जा रहा था। यहां तक कि कलर कोटेड डस्टबिन भी मौजूद नहीं थे।शौचालय के साथ परिसर में भी गंदगी मिली थी। इससे पहले तीन अक्तूबर को तत्कालीन पंजीयन नोडल डॉ. सुखलाल वर्मा की ओर से अस्पताल का निरीक्षण किया था। उनकी ओर से भी निरीक्षण आख्या में उक्त खामियां बताई गई थीं। इसके चलते प्रिशा हॉस्पिटल के लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस दिया गया है। स्पष्टीकरण न देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।