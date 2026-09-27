Kanpur News: रूरा में सर्विस लेन की सड़क पर गड्ढे, सेतु निगम ने खींचे हाथ

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रूरा में करीब 40 करोड़ की लागत से सेतु निगम ने आरओबी बनवाया है। फरवरी 2025 में पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई थी। पुल निर्माण के दौरान ही सर्विस लेन की सड़क की स्थिति खराब थी। इसपर वर्ष 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी नेहा जैन से व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मोनू गुप्ता व नगर पंचायत अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने सर्विस लेन ठीक कराने की मांग की थी। तत्कालीन जिलाधिकारी के नाराजगी जताने पर सेतु निगम ने दोनों ओर की सर्विस लेन दुरुस्त कराकर फौरी डामरीकरण कराया था।सेतु निगम के अधिकारियों का तर्क था कि आरओबी पूरा होने पर डामर की दूसरी परत बिछाई जाएगी। हालांकि पुल के बनने और आवागमन शुरू होने के बाद सेतु निगम अपने वादे से मुकर गया। मौजूदा समय में पुल के दोनों ओर की सर्विस लेन उखड़ गई है। कई जगह गड्डे हो गए हैं। व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष मोनू गुप्ता ने बताया कि कई बार सेतु निगम से पत्राचार किया गया लेकिन सर्विस लेन की सड़क पर दूसरा डामर स्तर नहीं बिछाया गया।इधर, नगर पंचायत अध्यक्ष ने राहगीरों की समस्या को देखते हुए बीते 19 सितंबर को संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त सड़क लोकनिर्माण विभाग के अधीन है। इसलिए लोक निर्माण विभाग की ओर से सर्विस लेन की मरम्मत कराई जाए। तहसीलदार अकबरपुर पवन कुमार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को जांच सौंपी गई है। इधर नगर पंचायत अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने बताया कि सेतु निगम के अधिकारी करीब डेढ़ वर्ष से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। सड़क लोकनिर्माण विभाग की है। इसलिए अब लोक निर्माण विभाग से मरम्मत कराने की मांग की है।