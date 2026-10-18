Kanpur News: कोलकाता हादसे के बाद जागी पुलिस, पंडालों में चला चेकिंग अभियान

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शहर में 372 दुर्गा पूजा पंडाल सजाए गए हैं। इनमें 17 बड़े आयोजन हैं। पुलिस अधिकारियों ने नवरात्र से सभी आयोजकों के साथ बैठक कर सभी तरह के मानक पूरा करने के बाद ही आयोजन करने की बात कही थी। अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर विपिन ताडा ने बताया कि हादसे के बाद सभी थानों की पुलिस को मौके पर जाकर स्थिति देखने के लिए कहा गया है। कुछ जगह कमियां मिलीं जिन्हें तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए।पहले भी कई बार हो चुकी भगदड़- पनकी हनुमान मंदिर में वर्ष 2012 को बुढ़वा मंगल के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान एक की मौत हुई थी जबकि भगदड़ में 12 लोग घायल हो गए थे।-इसी साल अगस्त में अनवरगंज के आलम मार्केट में दुकानदार रईस आलम ने 16 रुपये में कपड़े देने का ऑफर निकाला था। इसे पाने के लिए आधी रात को हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी जिससे भारी अफरा-तफरी मची और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।