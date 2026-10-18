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Kanpur News: पिकअप ने मजदूर को रौंदा, मौत

Sun, 18 Oct 2026 02:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:45 AM IST
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Pickup truck runs over laborer; death ensues
कानपुर। कलक्टरगंज में शुक्रवार देर शाम तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर धीरेंद्र प्रताप सिंह (48) की मौत हो गई। वह दालमंडी में काम के दौरान सड़क पार कर रहे थे तभी पिकअप उसे रौंदते हुए निकल गया। हादसा कलक्टरगंज थाने से महज 100 मीटर दूर हुआ। चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली के इसीपुर, दकोती निवासी राम सिंह किसान हैं। तीन बेटों में धीरेन्द्र सबसे बड़े थे और कानपुर में मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते थे। कलक्टरगंज पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लिया। कलक्टरगंज थाना प्रभारी संतोष सिंह के मुताबिक तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवाद
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