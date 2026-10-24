फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   People created an uproar over the digging of the road.

Kanpur News: सड़क की खोदाई कराने पर लोगों ने किया हंगामा

Sat, 24 Oct 2026 02:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
People created an uproar over the digging of the road.
कानपुर। चकेरी के मंगला विहार प्रथम में दस दिन पहले आधी सड़क खोदकर छोड़ दी गई थी। शुक्रवार को ठेकेदार जेसीबी लेकर बाकी सड़क की खोदाई कराने पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने विरोध कर हंगामा किया। लोगों ने मानकों की अनदेखी करने और पूरी सड़क खोदने से त्योहार में आवागमन की समस्या होने की बात कही।
विज्ञापन


वार्ड 47 दहेली सुजानपुर में सड़क निर्माण कराया जाना है। स्थानीय निवासी अनुराग मिश्रा, राजू समेत अन्य लोगों का कहना है कि दशहरे से पहले आधी सड़क की खोदाई की गई थी। इसके बाद काम नहीं कराया गया। अब पूरी गली में खोदाई कराई जा रही है। इससे घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। गली में पहले से नाली बनी हुई है, इसके बावजूद दोबारा नाली बनाने के नाम पर खोदाई हो रही है। जेई से शिकायत करने पर उन्होंने आरटीआई से जानकारी लेने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया।
विज्ञापन


स्थानीय निवासी चंद्रभूषण त्रिपाठी, राहुल सिंह और अवध किशोर शुक्ला ने भी त्योहार के समय खोदाई पर नाराजगी जताई। लोगों ने पार्षद पर मनमाने ढंग से काम कराने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। वहीं पार्षद निर्देश सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही सड़क बनवा दी जाएगी। कुछ लोगों ने ठेकेदार का विरोध किया था। उन्होंने मानक के विपरीत काम कराने के आरोपों को गलत बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed