कानपुर: बर्रा की कच्ची बस्ती में घुसा पांडु नदी का पानी, 300 घरों में पहुंचा सैलाब; जलमग्न हुई बस्ती

2018 की बाढ़ जैसे हालात

स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे वर्ष 2018 की स्थिति सामने आ गई है। उस समय बस्ती में काफी अधिक पानी भर गया था और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बार भी जलस्तर बढ़ने से लोगों को उसी तरह के हालात दोहराने की चिंता सता रही है।