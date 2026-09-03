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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Pandu River Water Enters 300 Houses in Barra, Situation Reminds Residents of 2018 Flood

कानपुर: बर्रा की कच्ची बस्ती में घुसा पांडु नदी का पानी, 300 घरों में पहुंचा सैलाब; जलमग्न हुई बस्ती

Thu, 03 Sep 2026 08:25 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 03 Sep 2026 08:25 PM IST
सार

Kanpur News: पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से बर्रा-8 स्थित वरुण विहार कच्ची बस्ती में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी बस्ती के करीब 300 घरों में पहुंच चुका है। पानी बढ़ता देख लोगों ने घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया है। अचानक आई बाढ़ से बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल है। हालात ने वर्ष 2018 की बाढ़ की याद ताजा कर दी है, जब बस्ती में बड़े पैमाने पर पानी भर गया था।

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Pandu River Water Enters 300 Houses in Barra, Situation Reminds Residents of 2018 Flood
घरों में घुसा पानी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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घरों में घुसा पानी, सामान निकालने लगे लोग

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पांडु नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बस्ती के निचले इलाकों में पानी भर गया। देखते ही देखते पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया। लोग जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गए हैं। कई परिवार घर खाली करने की तैयारी में भी लगे हैं।

2018 की बाढ़ जैसे हालात

स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे वर्ष 2018 की स्थिति सामने आ गई है। उस समय बस्ती में काफी अधिक पानी भर गया था और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बार भी जलस्तर बढ़ने से लोगों को उसी तरह के हालात दोहराने की चिंता सता रही है।

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जलस्तर बढ़ने से बढ़ी चिंता

बस्ती के लोगों की नजर लगातार पांडु नदी के जलस्तर पर बनी हुई है। पानी और बढ़ने की स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ सकता है। घरों में पानी पहुंचने के बाद स्थानीय लोग प्रशासन से राहत और बचाव की व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं।

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