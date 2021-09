धर्मांतरण के आरोपी आईएएस अधिकारी के समर्थन में आए ओवैसी, कहा- धर्म के आधार पर किया जा रहा उत्पीड़न

ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि- "उत्तर प्रदेश सरकार ने सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के 6 साल पुराने वीडियो की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया। वीडियो उस समय का है जब यह सरकार सत्ता में भी नहीं थी। यह धर्म के आधार पर साफ तौर से उत्पीड़न का मामला है।"

Uttar Pradesh govt set up an SIT to ‘investigate’ a 6 year old video of senior IAS Iftekhar sb. The video has been taken out of context & is from a time when this govt wasn’t even in power. This is blatant targeted harassment based on religion 1/2