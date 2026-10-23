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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Orai Voting underway for Graduate MLC election 7.50 percent turnout recorded by 10 AM DM and SP inspected

उरई: स्नातक एमएलसी चुनाव में वोटिंग जारी, सुबह 10 बजे तक 7.50 प्रतिशत मतदान, डीएम और एसपी ने परखी व्यवस्था

Fri, 23 Oct 2026 10:43 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 23 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

Orai News: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। सुबह आठ बजे शुरू हुए मतदान में शुरुआती दो घंटे यानी सुबह 10 बजे तक 7.50 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

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Orai Voting underway for Graduate MLC election 7.50 percent turnout recorded by 10 AM DM and SP inspected
उरई में स्नातक एमएलसी चुनाव - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई जिले में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत शुक्रवार को जालौन जिले में मतदान जारी है। सुबह आठ बजे शुरू हुए मतदान में सुबह 10 बजे तक 7.50 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

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जिले के 24 मतदान केंद्रों के अंतर्गत बनाए गए 33 मतदान स्थलों पर शाम चार बजे तक मतदान होगा। चुनाव में कुल 20,999 स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है।

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पांच जोनल मजिस्ट्रेट और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात
जिलाधिकारी समीर और पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने जिला परिषद स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। वहीं, एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक न होने देने की बात कही। चुनाव की निगरानी के लिए जिले में पांच जोनल मजिस्ट्रेट और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।

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