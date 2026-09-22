उरई: भाजपा नेता से विवाद का मामला, थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह लाइन हाजिर, अब केपी सरोज संभालेंगे कमान

उरई जिले में भाजपा नेता से विवाद और थाने में कथित तौर पर नागिन डांस कराने के आरोपों से घिरे रामपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक शिव प्रकाश सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनके स्थान पर केपी सरोज को रामपुरा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया गया कि भाजपा नेता अपने परिचित की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे।

विज्ञापन