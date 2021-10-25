Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Opposition to the construction of the municipal market in Akbarpur, demand to stop the work

Kanpur News: अकबरपुर में निकाय के मार्केट निर्माण का विरोध, काम रुकवाने की मांग

Mon, 16 Nov 2026 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Opposition to the construction of the municipal market in Akbarpur, demand to stop the work
कानपुर देहात। अकबरपुर के नेहरू नगर में निकाय प्रशासन के मार्केट बनाने पर कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। डीएम व एसडीएम से शिकायत कर काम रोकने की गुहार लगाई है। तर्क दिया है कि बरातशाला से लगे मैदान पर यह मार्केट बनाई जा रही है। ऐसे में गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह समारोह आयोजन में परेशानी होगी।
विज्ञापन

नगर निकाय बोर्ड की बैठक में नेहरू नगर में बाढ़ापुर मार्ग किनारे रिक्त जमीन पर मार्केट बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इधर इसके पूर्व पुराने निर्माण को किराए पर उठाने की बोर्ड में मंजूरी दी जा चुकी। इसी आधार पर नेहरू नगर में खंडहर बरातशाला को किराए पर दे दिया गया। मौजूदा समय में यहां फर्नीचर शोरूम संचालित है। इधर इसी से लगी खाली जमीन पर बीते दिनों नगर निकाय ने मार्केट निर्माण का काम शुरू कराया है।
विज्ञापन

करीब 70 लाख की लागत से 18 दुकानें बनाई जानी हैं। नींव और पिलर निर्माण के दौरान मोहल्ले के कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। शिवराम, राजू, प्रदीप कुमार, अनुज आदि ने तर्क दिया कि इस्पात मंत्रालय की ओर से पूर्व में यहां बरातशाला बनाई गई। इसकी बाउंड्रीवॉल बनाई जानी थी, लेकिन नगर निकाय की ओर से इसी परिसर में मार्केट निर्माण कराया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह समारोह में परेशानी होगी। मार्केट का निर्माण रोकने की मांग कर डीएम व एसडीएम से शिकायत की है। एसडीएम सदर राजकुमार पांडेय ने बताया कि शिकायत पर जांच ईओ अकबरपुर से जांच आख्या मांगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

........................
बयान......
कई साल पहले बनी बरातशाला प्रयोग में नहीं थी। इस बरातशाला की बुकिंग का कार्यालय में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नगर निकाय की आय में वृद्धि के लिए बरातशाला किराए पर दी गई जबकि सड़क किनारे स्थित खाली जमीन पर मार्केट निर्माण कराया जा रहा है। इससे कारोबारी गतिविधि बढ़ेगी और निकाय की आय में वृद्धि होगी। - आशीष कुमार, ईओ अकबरपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed