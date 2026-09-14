Kanpur News: मौसम में हुए बदलाव से बढ़े वायरल रोगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसमी बीमारी के से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को चिकित्सकों ने मौसमी बीमारी से बचाव के लिए जरूरी सलाह दी है। सीएमओ डॉ. जय गोविंद ने बताया कि मेले में आने वाले मरीजों में 1046 पुरुष, 869 महिलाएं और 261 बच्चे शामिल रहे। कोविड हेल्प डेस्क पर 236 मरीजों की प्राथमिक जांच की गई, हालांकि इनमें से कोई भी संदिग्ध मरीज नहीं मिला। इस दौरान चार पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड भी बनाए गए।मेले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। बुखार से पीड़ित मरीजों में 116 मरीजों की मलेरिया व सात मरीजों की डेंगू होने की आशंका के चलते जांच की गई, हालांकि सभी की रिपोर्ट बीमारी से ग्रसित होना नहीं पाया गया। इसके अलावा सर्दी-जुकाम के 154 मरीज और 218 मरीज पेट के रोग से ग्रसित मरीज रहे। जबकि एनीमिया के 63, मधुमेह के 148 और उच्च रक्तचाप (बीपी) के 97 मरीजों की पहचान कर इलाज शुरू किया गया। वहीं 49 मरीजों का नेत्र परीक्षण और 17 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण किया गया। मेले में आने वाली 34 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं पाया गया और दो संभावित क्षय रोग मरीज को चिह्नित किया गया। इसके अलावा 38 मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।अमरौधा पीएचसी में आने वाले मरीजों को चिकित्सकों ने घर के आसपास साफ-सफाई रखने की सलाह दी। अमरौधा निवासी रवींद्र ने मधुमेह, रामबाबू ने त्वचा रोग, एकता ने खांसी-जुकाम की समस्या बताकर दवा ली। जबकि चार वर्षीय फिजा की जांच कर डॉक्टर ने दवा देते हुए परिजनों को जरूरी सलाह दी। सीएचसी प्रभारी अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बदलते मौसम के कारण खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉ. अरविंद यादव, फार्मासिस्ट दिग्विजय, नरेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे।राजपुर में बुखार व त्वचा के मरीजों की संख्या अधिक रही। यहां 19 मरीज खुजली और 17 बुखार से पीड़ित ने इलाज लिया। चिकित्सकों ने बुखार से पीड़ित मरीजों की खून की जांच की और जरूरी सलाह दी। डॉ. अनूप द्विवेदी ने बताया कि मरीजों को उल्टी-दस्त होने पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच के बाद ही दवा लेनी चाहिए।