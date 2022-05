{"_id":"6279e368cc699b41995bb293","slug":"notice-issued-to-30-people-occupied-by-enemy-property-in-kanpur","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: शत्रु संपत्ति पर काबिज 30 लोगों को नोटिस, खाली होगी बाबा बिरयानी की बेकनगंज वाली दुकान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 10 May 2022 09:31 AM IST