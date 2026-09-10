Kanpur News: नौ अपराधी छह माह के लिए जिला बदर

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कानपुर। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चिह्नित किए गए नौ अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर किए गए आरोपियों में रावतपुर गांव निवासी मोहित सिंह चंदेल, नवाबगंज के विष्णुपुरी कॉलोनी निवासी मोहित ठाकुर उर्फ योगेंद्र सिंह उर्फ योगी, रावतपुर के सौरभ सिंह उर्फ राज, रायपुरवा निवासी कृष्णा शुक्ला उर्फ बब्बू, घाटमपुर के करन निषाद, चौबेपुर क्षेत्र के तुषार कटियार उर्फ छोटू शामिल हैं। इनके अलावा गोविंदनगर आई ब्लॉक का विपिन कुमार, बर्रा का मिथुन राजपूत, कृष्णा अवस्थी, किदवईनगर निवासी युवराज सिंह भी सूची में शामिल हैं। (संवाद)