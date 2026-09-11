हमीरपुर: मायके आई नवविवाहिता की करंट लगने से मौत, ससुराल लाया गया शव

उसकी पत्नी पूजा इन दिनों अपने मायके किसवाही गई हुई थी। शुक्रवार को घर में लगे फर्राटा पंखे में करंट उतर आया। इसकी चपेट में आने से पूजा अचेत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसकी मौत हो गई। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक पूजा शादी के बाद पहली बार रक्षाबंधन मनाने मायके आई थी।