हमीरपुर: मायके आई नवविवाहिता की करंट लगने से मौत, ससुराल लाया गया शव
Hamirpur news: बिवांर थानाक्षेत्र के कल्ला गांव निवासी अनुज कुमार कबीर की पत्नी पूजा (22) की शुक्रवार को उसके मायके किसवाही में फर्राटा पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।
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हादसे की सूचना मिलते ही ससुरालीजन किसवाही पहुंचे और पूजा का शव कल्ला गांव ले आए। घटना की जानकारी परदेश में मजदूरी कर रहे पति अनुज कुमार को दी गई, जिसके बाद वह गांव के लिए रवाना हो गया। कल्ला के प्रधान शिवशरण प्रजापति ने बताया कि अनुज कुमार परदेश में रहकर मजदूरी करता है।
उसकी पत्नी पूजा इन दिनों अपने मायके किसवाही गई हुई थी। शुक्रवार को घर में लगे फर्राटा पंखे में करंट उतर आया। इसकी चपेट में आने से पूजा अचेत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसकी मौत हो गई। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक पूजा शादी के बाद पहली बार रक्षाबंधन मनाने मायके आई थी।
मायके से ससुराल लाया गया शव
पूजा की मौत की जानकारी मिलते ही ससुरालीजन किसवाही पहुंचे। परिजनों ने शव को कल्ला गांव लाकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। घटना की सूचना अनुज कुमार को भी दी गई। वह परदेश से गांव आने के लिए रवाना हो गया है।
घटना की जानकारी मिलने पर सपा के राष्ट्रीय सचिव संजय यादव के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घटना के बाद पूजा के मायके और ससुराल दोनों जगह शोक का माहौल है। परिवार के लोग इस अचानक हुई मौत से सदमे में हैं।