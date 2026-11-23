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उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में लोग शराब, गांजा भांग खाकर उपद्रव करते हैं, दुकान लूटते है और तो और यह स्कूली बच्चों की वैन व पुलिस पर भी हमला करने का काम करते हैं। मेरा मानना है कि पूजा आप घर और आसपास के मंदिरों में करें। यात्रा आदि के जरिये केवल ढोंग ही कर रहे हैं। बीजेपी धर्म की बात करेगी पर किसान युवा बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करेगी। मौतों व घटना, दुर्घटना को भी इवेंट बना कर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनकी सारी योजनाएं अदानी व अंबानी के लिए ही बनती हैं।विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि सरकार व चुनाव आयोग मिले हुए हैं। आपका वोट काट रहे हैं। यह डबल इंजन की सरकार बेरोजगारों, किसानों, युवाओं का शोषण व सबको डराने का कार्य कर रही है। यह चढ़ावा चोरी करने वाली सरकार शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ढकेल रही है। पूर्व एमएलसी व प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि आजकल कथाओं का दौर चल रहा है। यह भाजपा व उनके लोग भगवान व धर्म कथाये नहीं करा रहे हैं। अपनी कथाएं करा रहे हैं। भाजपा के लिए धर्म धंधा है।