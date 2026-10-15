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Kanpur News: शोहदे ने मां को छेड़ा, बेटी को स्कूल से उठाने की कोशिश

Thu, 15 Oct 2026 02:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:04 AM IST
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Molester harassed the mother and tried to pick up the daughter from school.
कानपुर। रावतपुर में शोहदा महिला से कई दिनों से राह चलते छेड़छाड़ कर रहा है। विरोध पर बेटी को स्कूल से अगवा करने की कोशिश की। बातचीत न करने पर महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम करने का प्रयास किया। रावतपुर निवासी महिला के मुताबिक इलाके का शिवम उपाध्याय पिछले एक साल से रास्ते में आते जाते उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आरोप है कि आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत करने पर आरोपी ने बेटी को स्कूल से अगवा करने की कोशिश की। बातचीत न करने पर सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड कर बदनाम किया। रावतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)
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