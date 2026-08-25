औरैया: हूटर बजाते दौड़ी स्कॉर्पियो, बिजली पोल तोड़ दुकान में घुसी; नाबालिग चला रहा था वाहन
दिबियापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी रेलवे स्टेशन रोड पर मानस इंटर कॉलेज के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो बिजली का पोल तोड़ते हुए दुकान में जा घुसी। हादसे में दुकान और बिजली के पोल को नुकसान पहुंचा। वहीं, पास से गुजर रहे बाइक सवार की जान बाल-बाल बच गई।
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घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कंचौसी चौकी क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो काफी तेज रफ्तार में आ रही थी। वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकराया और उसे तोड़ते हुए दुकान में जा घुसा। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई।
नाबालिग के वाहन चलाने का दावा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो कंचौसी निवासी रामकुमार कठेरिया का पुत्र शिवा चला रहा था। बताया गया कि वाहन में उसके साथ एक अन्य नाबालिग भी मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में हूटर बजाते हुए आती दिखाई दे रही है। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर पोल से टकराता और दुकान में जा घुसता नजर आ रहा है।
पुलिस जांच में जुटी
घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिबियापुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।