औरैया: हूटर बजाते दौड़ी स्कॉर्पियो, बिजली पोल तोड़ दुकान में घुसी; नाबालिग चला रहा था वाहन

नाबालिग के वाहन चलाने का दावा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो कंचौसी निवासी रामकुमार कठेरिया का पुत्र शिवा चला रहा था। बताया गया कि वाहन में उसके साथ एक अन्य नाबालिग भी मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में हूटर बजाते हुए आती दिखाई दे रही है। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर पोल से टकराता और दुकान में जा घुसता नजर आ रहा है।