कानपुर: स्कूल में छात्र से यौन उत्पीड़न का मामला, पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद, परिवार ने कराया जीते जी पिंडदान

शुक्लागंज में गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी छात्र के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस के कार्रवाई न करने से दुखी पिता ने सोमवार को सीताराम कॉलोनी स्थित आनंद घाट पहुंचकर महापात्र को बुलाकर पत्नी, बेटे और स्वंय का जीते जी पिंडदान कराया। इसके बाद न्याय की गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ के लिए निकल पड़े।

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