कानपुर: स्कूल में छात्र से यौन उत्पीड़न का मामला, पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद, परिवार ने कराया जीते जी पिंडदान
Kanpur News: शुक्लागंज के एक स्कूल में छात्र के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट पिता ने शुक्लागंज के आनंद घाट पर पत्नी, बेटे और खुद का जीते जी पिंडदान करा दिया। इसके बाद परिवार मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ के लिए निकला, जिसे गंगाघाट पुलिस ने रास्ते में रोककर एसएसपी उन्नाव के समक्ष पेश किया।
विस्तार
शुक्लागंज में गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी छात्र के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस के कार्रवाई न करने से दुखी पिता ने सोमवार को सीताराम कॉलोनी स्थित आनंद घाट पहुंचकर महापात्र को बुलाकर पत्नी, बेटे और स्वंय का जीते जी पिंडदान कराया। इसके बाद न्याय की गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ के लिए निकल पड़े।
इसकी सूचना मिलने पर गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने सभा को रोका और एसएसपी के पास भेजा। एसएसपी जय प्रकाश सिंह से न्याय दिलाने का आश्वासन मिलने के बाद परिवार घर लौटा। एक मोहल्ला निवासी पिता ने बताया कि कानपुर एक स्कूल में उनका बेटा पढ़ता है। वहां उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। आरोप लगाया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को बचा रही।
पुलिस के न सुनने पर दुखी होकर आनंद घाट पहुंचकर महापात्र को बुलाकर पत्नी, बेटे और स्वयं का पिंडदान कराया। इसके बाद वह परिवार समेत शिकायत करने के लिए मुख्यमंत्री के यहां लखनऊ जा रहे थे। तभी कोतवाली गंगाघाट पुलिस ने उन्हें रोक लिया और एसएसपी उन्नाव कार्यालय भेजा गया। वहां एसएसपी ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।