कानपुर नगर निगम टेंडर घोटाले में 6 एफआईआर, दो आरोपी गिरफ्तार, 100 करोड़ के टेंडर रद्द

85 फीसदी डाउन पर टेंडर मैनेज करने का आरोप

जांच में लॉटरी सिस्टम के जरिए 85 फीसदी डाउन पर टेंडर मैनेज किए जाने का कथित खेल सामने आया है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित कर चुनिंदा ठेकेदारों को काम दिलाया जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त ने करीब 100 करोड़ रुपये के टेंडर रद्द कर दिए हैं।