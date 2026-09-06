कानपुर: महाराजपुर में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पड़ोसी से विवाद के बाद मिला शव

बताया जा रहा है कि शनिवार को राम शंकर का किसी बात को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था। इसके बाद रविवार तड़के उसका शव गांव में ही नीम के पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस से मामले की गहनता से जांच कराने और मौत की वजह स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस परिस्थितियों में राम शंकर का शव मिला है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।