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कानपुर: दूसरे कॉरिडोर के भूमिगत खंड की डाउनलाइन पर पहली बार दौड़ी मेट्रो ट्रेन

Tue, 13 Oct 2026 11:49 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 11:49 PM IST
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Metro train runs on the downline of the second corridor's underground section for the first time
टेस्ट रन ट्रायल के दौरान टनल में दौड़ी मेट्रो - फोटो : अमर उजाला
कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) के भूमिगत खंड की डाउनलाइन पर मंगलवार को पहली बार मेट्रो ट्रेन दौड़ी। सुबह करीब 11:30 बजे ट्रेन सीएसए परिसर स्थित डिपो से निकली। यह रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया स्टेशन होते हुए विजयनगर चौराहे के पास रैंप तक पहुंची। इसके बाद ट्रेन को वापस डिपो ले जाया गया।
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उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के जनसंपर्क अधिकारी पंचानन मिश्रा ने बताया कि परीक्षण के दौरान ट्रेन करीब पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैन्युअल तरीके से चली। आने वाले दिनों में ऑटोमैटिक तरीके से भी परीक्षण किया जाएगा। करीब 8.60 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में आठ स्टेशन हैं। इनमें रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया स्टेशन भूमिगत हैं। डिपो में बने परीक्षण ट्रैक पर ब्रेक और सिग्नल प्रतिक्रिया की जांच भी होगी।
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