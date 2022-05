औरैया: ब्रेक शू जलने की गंध आने पर खड़ी रही मेमो ट्रेन, 40 मिनट प्रभावित रहा यातायात 

{"_id":"62721885e3418e6db64da235","slug":"memo-train-standing-on-smell-of-burning-brake-shoe-in-auraiya-traffic-affected-for-40-minutes","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"औरैया: ब्रेक शू जलने की गंध आने पर खड़ी रही मेमो ट्रेन, 40 मिनट प्रभावित रहा यातायात ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 04 May 2022 11:39 AM IST