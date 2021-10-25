Kanpur News: फर्जी बीएसए बन स्कूल की प्रधानाध्यापक को धमकाने व रुपये चोरी करने वाला गिरफ्तार

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गजनेर थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बृहस्पतिवार को टीम के साथ आरपीएस माॅर्डन पब्लिक स्कूल नबीपुर के पास से जालौन जनपद के कदौरा थाना क्षेत्र के बीबीना निवासी शोभित द्विवेदी को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2500 रुपये व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई।पूछताछ में शोभित ने बताया कि गजनेर थाना क्षेत्र में उसकी ससुराल है। 14 सितंबर को वह ससुराल आया था। अपने शौक पूरे करने के लिए वह रास्ते में पड़ने वाले आरपीएस माॅर्डन पब्लिक स्कूल में फर्जी बीएसए बनकर पहुंचा था। स्कूल में उसने स्वयं को बीएसए बताकर प्रधानाध्यापिका से स्कूल की मान्यता से संबंधित कागजात मांगे और कहा कि वह बेसिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से स्कूल चेक करने आया है।इस पर प्रधानाध्यापिका ने कार्यालय में उसे अपनी कुर्सी पर बैठाया। प्रधानाध्यापिका से बात करने के साथ फोन पर किसी अन्य से बात करने पर उसे पकड़े जाने का डर सताया तो उसने प्रधानाध्यापिका को जान से मारने की धमकी देते हुए मेज की रैक में रखे 25,500 रुपये निकाल लिए और घर चला आया। बृहस्पतिवार को वह अपने साथियों के संग वापस स्कूल आकर प्रधानाध्यापिका से मुलाकात कर मामला रफादफा करना चाहता था लेकिन स्कूल के अंदर पहुंचने से पहले ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पहली बार अधिकारी बन घटना को अंजाम देने की बात कुबूली है। उसे कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से उसे जेल भेजा गया है। आरोपी ने पूर्व में इस तरह की घटना तो नहीं की है इसको लेकर छानबीन की जा रही है।