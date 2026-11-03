फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Main pipeline at the barrage bursts for the second time; no water supply today.

Kanpur News: बैराज की मुख्य पाइप लाइन दूसरी बार फटी, आज नहीं आएगा पानी

Tue, 03 Nov 2026 01:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Main pipeline at the barrage bursts for the second time; no water supply today.
कानपुर। अशोकनगर में सोमवार रात जल निगम की मुख्य पाइप लाइन फट गई। इससे हजारों लीटर पानी नाली में बह गया। यहां दूसरी बार पेयजल की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। इससे करीब पांच हजार घरों में पानी की आपूर्ति मंगलवार सुबह से ठप रहेगी। जलकल के अधिकारी मौके पर पहुंचे बैरिकेडिंग करा रास्ता बंद किया। बैराज से पानी की आपूर्ति भी बंद कराई गई।
विज्ञापन

वार्ड- 34 अशोकनगर अंतर्गत फातिमा स्कूल के गेट के ठीक सामने सोमवार रात करीब सात बजे अचानक सड़क से पानी का फव्वारा निकलने लगा। व्यस्त मार्ग पर पानी बहने से यातायात अवरुद्ध हो गया और वाहन खड़े होने से जाम लग गया। देखते ही देखते सड़क का एक हिस्सा धंस गया और उसके नीचे से पानी बहने लगा। जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता पहुंचे और जलकल को सूचना दी। जोन-4 के अधिशासी अभियंता ईश्वर सिंह और अवर अभियंता भोला शंकर ने मौके पर जांच की। पता चला कि जल निगम की बैराज से आने वाली 11 नंबर मुख्य पाइप लाइन फटी है। इस पर जल निगम अधिकारियों को सूचना देकर बैराज से पानी की आपूर्ति बंद कराई गई। इसके बाद बैरिकेडिंग कर रास्ता रोका गया।
विज्ञापन

पार्षद ने बताया कि एक साल पहले भी ठीक इसी जगह पर यहीं लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। जानकारी देने के बाद भी रात तक जल निगम के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। जलकल के अवर अभियंता भोला शंकर ने बताया कि जलनिगम मंगलवार सुबह से मरम्मत कार्य शुरू कराएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed