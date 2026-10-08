महोबा: शिकायतकर्ता को हिरासत में लिए जाने पर छात्र-छात्राओं ने बीईओ को घेरा, पढ़ें पूरा मामला

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विद्यालय की छात्रा मुस्कान व छात्र सनी ने आरोप लगाया कि तैनात शिक्षक रामबाबू बच्चों से बर्तन धुलवाते हैं और तिलक लगाकर न आने की बात कहते हैं। विरोध करने पर बच्चों से मारपीट की जाती है। बच्चों ने यह बात अपने अभिभावकों को बताई तो उन्हें दोबारा धमकाया गया। तब मामले की शिकायत अभिभावक बलराम ने बीईओ समेत उच्चाधिकारियों से की थी। बृहस्पतिवार को एसडीएम आदेश सिंह सागर व थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने विद्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली।जांच के दौरान मामला उस समय गरमा गया। जब पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही हिरासत में ले लिया। इससे आक्रोशित छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने बीईओ की कार का घेराव कर लिया। मामला तूल पकड़ने पर शिकायतकर्ता को छोड़ा गया। तब छात्र बीईओ की कार के आगे से हटे और पूरा मामला बताया। उधर, बीईओ अंकित सिंह का कहना है कि गांव में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय माहौल है।एक पक्ष कुछ आरोप लगा रहा है जबकि दूसरा पक्ष अलग बात कह रहा है। दोनों पक्षों को समझाया गया है। सहमति न बनने पर दोनों पक्षों को एसडीएम कार्यालय बुलाकर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, थानाध्यक्ष इस मामले में बचते नजर आए। उनका कहना है कि वह गांव में मूर्ति स्थानों की जांच करने गए थे। उधर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। शिक्षक रामबाबू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच और जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।