महोबा: खाद न मिलने से भड़के किसान, झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर लगाया जाम, एक घंटे ठप रहा आवागमन, आश्वासन पर माने

महोबा जिले में ब्लॉक पनवाड़ी के ग्राम भरवारा में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने बुधवार को झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे हाईवे पर करीब एक घंटे तक आवागमन ठप रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी ने किसानों को खाद वितरण कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया।

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ग्रामीणों के अनुसार, भरवारा गांव के किसान पिछले एक सप्ताह से खाद के लिए भटक रहे थे। किसान सहकारी समिति के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही थी। बुधवार को समिति पर खाद वितरण होने की सूचना मिली थी। इसके चलते बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंच गए, लेकिन समिति नहीं खुली। इससे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया।