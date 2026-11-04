फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Lucknow University tops hackathon; KIT is runner-up

Kanpur News: हैकाथॉन में लखनऊ विवि अव्वल, केआईटी उपविजेता

Wed, 04 Nov 2026 02:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Lucknow University tops hackathon; KIT is runner-up
कानपुर। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) में आयोजित हैकइंडिया एआई एवं साइबर टेक-2026 हैकाथॉन में मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम बनाना ने पहला स्थान हासिल किया। केआईटी की टीम सिंहस प्रथम और एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम वेरी कोर उपविजेता रही। विजेताओं को कुल 11 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन


केआईटी और हैकइंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में देशभर से 1004 पंजीकरण हुए और 384 टीमों ने आवेदन किया। स्क्रीनिंग के बाद 85 टीमों के 270 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑफलाइन राउंड में एआई और साइबर सुरक्षा से जुड़े नवाचार प्रस्तुत किए। समापन समारोह में केआईटी निदेशक डॉ. ब्रजेश वार्ष्णेय, हैकइंडिया के सह-संस्थापक अतुल गुप्ता और निदेशक अवनीश आर्यन ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed