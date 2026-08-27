लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना बहनों के लिए तोहफा : राज्यमंत्री

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यहां महिलाओं को शासन की कई योजनाओं के तहत लाभान्वित कर सम्मानित किया गया। साथ ही बहन, बेटियों को उपहार दिए गए। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत सिंह पाल ने जिलाधिकारी कपिल सिंह के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के उद्बोधन को उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में मौजूद माताओं, बहनों एवं बेटियों द्वारा सुना गया।राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी माता-बहनों एवं बेटियों के लिए रक्षाबंधन के पावन अवसर पर 27 अगस्त को सुबह छह बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक सहयात्री सहित निशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे माताएं एवं बहनें आसानी से अपने भाइयों के पास जाकर उन्हें राखी बांध सकेंगी और रक्षाबंधन का पर्व उल्लास एवं सुरक्षित वातावरण में मना सकेंगी।उन्होंने कहा 29 अगस्त से उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना अंतर्गत निशुल्क आजीवन बस यात्रा का लाभ मिलेगा। माताएं अपना आधार कार्ड अथवा निर्वाचन कार्ड दिखाकर निशुल्क यात्रा का लाभ ले सकेंगी। कहा कि यह योजना मातृशक्ति के सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं प्रदेश में कहीं भी निशुल्क आवागमन कर सकेंगी तथा विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा का लाभ उठा सकेंगी। सरकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का सम्मान बढ़ा हैउन्होंने कहा कि माताएं और बहनें आगे बढ़ेंगी तभी देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। महिला सशक्तीकरण के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं बेटियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज मातृशक्ति के लिए विभिन्न सौगातें प्रदान की गई हैं, जिनका निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा।जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने भी उपस्थित माता-बहनों एवं बेटियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित सभी माता-बहनों एवं बेटियों को वस्त्र एवं मिष्ठान्न वितरित किया गया। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, किट, वस्त्र, मिष्ठान्न आदि प्रदान कर सम्मानित एवं लाभान्वित किया गया। यहां एडीएम प्रशासन अमित कुमार, सीडीओ विधान जायसवाल, सीएमओ डॉ. जयगोविंद, जिला विकास अधिकारी सुनील तिवारी, एआरएम रोडवेज मोहम्मद अश्फाक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडेय आदि मौजूद रहे।