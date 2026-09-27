Kanpur News: घुटनों तक पानी में गुजर रही जिंदगी, सात मोहल्लों में 700 परिवार घरों में कैद

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वार्ड 17 नारामऊ और वार्ड 44 ख्यौरा के इन इलाकों में जलभराव ने बच्चों की पढ़ाई और लोगों के कामकाज पर भी असर डाला है। स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और ड्यूटी जाने वालों के लिए घर से निकलना चुनौती बन गया है। बाजार जाने में भी दिक्कत है। पानी इंजन तक पहुंचने से दोपहिया और कारें रास्ते में बंद हो रही हैं। वाहन चालकों को पानी में उतरकर गाड़ियां धकेलनी पड़ रही हैं। कई लोगों ने वाहन दूसरे मोहल्लों में खड़े कर दिए हैं, जबकि कुछ परिवार पलायन कर गए। दूधवाला आने से कतराता है और रिश्तेदार भी आने से बच रहे हैं। खुले में रखे ट्रांसफार्मर से हादसे का खतरा बना हुआ है।नाले पर अतिक्रमण, 15 साल से झेल रहे आफतस्थानीय लोगों के मुताबिक गुप्ता सोसाइटी और आसपास के मोहल्ले करीब 15 साल से हर बरसात में टापू बन जाते हैं। मकड़ीखेड़ा नाले पर अतिक्रमण और उसके आसपास लगातार हुए निर्माण से पानी की राह बाधित हो गई है। कल्याणपुर-बिठूर रोड के पास से शुरू होने वाला नाला मैनावती मार्ग स्थित एनआरआई सिटी के पास परमिया नाले में मिलता है। मैनावती मार्ग के पास दोनों ओर मकान बन जाने से सफाई के लिए जेसीबी तक नहीं पहुंच पाती। इसका असर फ्रेंड्स सोसायटी, गुप्ता सोसाइटी, बालाजीपुरम, सरस्वती विहार, आम्रपाली विहार, नवशील धाम और अग्निहोत्रनगर पर पड़ता है।पांच पंप लगे, निकासी फिर भी धीमीनगर निगम ने मैनावती मार्ग पर एनआरआई सिटी, भवानी गैस और आम्रपाली विहार के पास पांच डीवाटरिंग पंप लगाए हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि इनसे पानी निकालने की रफ्तार हालात के मुकाबले कम है। लोगों ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से नालियों और मेनहोल की सफाई तथा स्थायी जलनिकासी व्यवस्था कराने की मांग की है।हर बारिश में यही स्थिति हो जाती है, इसके बावजूद जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। - शिवम, क्षेत्रीय नागरिकदो साल पहले यहां रहने आया हूं। बारिश में पूरी सोसायटी तालाब सी नजर आती है, काम भी प्रभावित है। - नितिन सिंह, क्षेत्रीय नागरिकवर्जनगुप्ता सोसाइटी और आसपास के प्रभावित मोहल्लों के लोगों को जलभराव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम जोन-6 के प्रभारी अभियंता आरके सिंह से कहकर डीवाटरिंग पंप लगवाए हैं। इनकी संख्या और बढ़ाने और मैनावती मार्ग की तरफ सफाई कराने को कहा है, ताकि जल्द पानी निकले। - नीलम बाथम, पार्षदगुप्ता सोसाइटी और आसपास के मोहल्लों को जलभराव से निजात दिलाने के लिए एनआरआई सिटी में 20-20 एचपी के दो पंप, भवानी गैस के पास 10 एचपी व 7.5 एचपी के दो पंपों से पानी निकाला जा रहा है। निरीक्षण कर रात में आम्रपाली विहार में भी एक पंप चालू कराया है। वहां दूसरा पंप 27 को सुबह लग जाएगा। - आरके सिंह, प्रभारी अभियंता, जोन-6, नगर निगम