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Kanpur News: एलिवेटेड रेलवे लाइन के शिलान्यास के लिए रेलमंत्री को लिखा पत्र

Mon, 16 Nov 2026 01:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:44 AM IST
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Letter written to the Railway Minister for the foundation stone laying of the elevated railway line
कानपुर। अनवरगंज से मंधना के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे लाइन के शिलान्यास के लिए सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। दावा किया कि मंधना-अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे लाइन की सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकसित भारत-2047 के विजन के तहत इस परियोजना का शिलान्यास कराने की तैयारी है। इसके लिए रेल मंत्री से तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया है। (ब्यूरो)
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