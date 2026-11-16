Kanpur News: एलिवेटेड रेलवे लाइन के शिलान्यास के लिए रेलमंत्री को लिखा पत्र

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कानपुर। अनवरगंज से मंधना के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे लाइन के शिलान्यास के लिए सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। दावा किया कि मंधना-अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे लाइन की सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकसित भारत-2047 के विजन के तहत इस परियोजना का शिलान्यास कराने की तैयारी है। इसके लिए रेल मंत्री से तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया है। (ब्यूरो)