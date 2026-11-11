Kanpur News: सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लिए करन बने यूपी टीम के कप्तान

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बीसीसीआई की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी। यूपी की टीम अपना पहला मुकाबला मुंबई में राजस्थान के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद कर्नाटक, बड़ौदा, चंडीगढ़, झारखंड, बंगाल और मिजोरम से मुकाबले होंगे। यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता के मुताबिक सीनियर चयन समिति ने खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया है।राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उपकप्तान की जिम्मेदारी मिलने के कारण रिंकू सिंह को टीम में शामिल नहीं किया गया है। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाया गया है। टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम और आईपीएल में जगह बनाने का रास्ता खुल सकता है।उत्तर प्रदेश की टीमकरन शर्मा (कप्तान), माधव कौशिक, सिद्धार्थ यादव, आराध्या यादव, यश गर्ग, अभिषेक गोस्वामी, स्वास्तिक चिकारा (सभी गाजियाबाद), आर्यन जुयाल, मोहसिन खान (मुरादाबाद), समीर रिजवी, भुवनेश्वर कुमार (मेरठ), दिव्यांश जोशी, शिवम मावी (नोएडा), अरनव बालियान (सहारनपुर), प्रशांतवीर (रायबरेली), जीशान अंसारी (लखनऊ), यश दयाल (प्रयागराज) और कार्तिक त्यागी (बागपत)।