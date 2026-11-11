Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Karan named captain of UP team for Syed Mushtaq Ali T20 Trophy

Kanpur News: सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लिए करन बने यूपी टीम के कप्तान

Wed, 11 Nov 2026 01:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Karan named captain of UP team for Syed Mushtaq Ali T20 Trophy
कानपुर। सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ऑलराउंडर करन शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के साथ यश दयाल, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी और मोहसिन खान को शामिल किया गया है। वहीं रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह को चयनकर्ताओं ने मौका नहीं दिया है।
विज्ञापन



बीसीसीआई की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी। यूपी की टीम अपना पहला मुकाबला मुंबई में राजस्थान के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद कर्नाटक, बड़ौदा, चंडीगढ़, झारखंड, बंगाल और मिजोरम से मुकाबले होंगे। यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता के मुताबिक सीनियर चयन समिति ने खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया है।
विज्ञापन


राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उपकप्तान की जिम्मेदारी मिलने के कारण रिंकू सिंह को टीम में शामिल नहीं किया गया है। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाया गया है। टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम और आईपीएल में जगह बनाने का रास्ता खुल सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन






उत्तर प्रदेश की टीम

करन शर्मा (कप्तान), माधव कौशिक, सिद्धार्थ यादव, आराध्या यादव, यश गर्ग, अभिषेक गोस्वामी, स्वास्तिक चिकारा (सभी गाजियाबाद), आर्यन जुयाल, मोहसिन खान (मुरादाबाद), समीर रिजवी, भुवनेश्वर कुमार (मेरठ), दिव्यांश जोशी, शिवम मावी (नोएडा), अरनव बालियान (सहारनपुर), प्रशांतवीर (रायबरेली), जीशान अंसारी (लखनऊ), यश दयाल (प्रयागराज) और कार्तिक त्यागी (बागपत)।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed