कानपुर: पुलिस चौकी के बाहर युवक से मोबाइल लूट, पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी

बर्रा यादव मार्केट पुलिस चौकी के बाहर मंगलवार रात ऑटो का इंतजार कर रहे युवक का स्कूटी सवार लुटेरे मोबाइल लूट कर भाग निकले। बदमाश गुजैनी हाईवे की ओर भाग निकले। साढ़ के ग्राम कुंदौली निवासी प्रदीप शुक्ला ने बताया कि कर्रही में रहने वाले भांजे के घर जाने के लिए मंगलवार रात वह यादव मार्केट पुलिस चौकी के पास ऑटो का इंतजार कर रहे थे। कर्रही रोड की ओर से स्कूटी सवार तीन युवक आए। झपट्टा मारकर मोबाइल छीन ले गए। बर्रा थाना प्रभारी क्षितिज सिंह ने बताया कि लुटेरों की तलाश की जा रही है।

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