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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Youth beaten with belts then robbed of bag and mobile life threatening attack occurred at Ganesh pandal

कानपुर: पहले युवक को बेल्टों से पीटा, फिर बैग-मोबाइल लूटकर बदमाश फरार, गणेश पंडाल में भी विरोध पर जानलेवा हमला

Thu, 01 Oct 2026 02:55 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 01 Oct 2026 02:55 PM IST
सार

Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र में लाल बंगला के पास सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को पांच दबंगों ने घेरकर बेल्टों से पीटा और उनका बैग व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। वहीं, काजीखेड़ा स्थित गणेश पंडाल में बच्चे से गाली-गलौज का विरोध करने पर साउंड मालिक व उसके साथियों ने युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।

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Kanpur Youth beaten with belts then robbed of bag and mobile life threatening attack occurred at Ganesh pandal
चकेरी थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में चकेरी के चंद्रनगर निवासी आसिफ अली बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। घर से कुछ दूरी पर लाल बंगला में पांच युवकों ने उनको घेर लिया। गालीगलौज करते हुए बेल्टों से पीटा। बैग और मोबाइल छीन कर भाग निकले।

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ऐसे ही काजीखेड़ा निवासी गगनजोत सलूजा के मुताबिक बीते 26 सितंबर को काजीखेड़ा स्थित गणेश पंडाल में मिलन साउंड के मालिक विनोद उसके कुछ साथी एक बच्चे से गालीगलौज कर रहे थे। विरोध किया तो सभी ने मिलकर उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि दोनों मामलों में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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