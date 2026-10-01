कानपुर: पहले युवक को बेल्टों से पीटा, फिर बैग-मोबाइल लूटकर बदमाश फरार, गणेश पंडाल में भी विरोध पर जानलेवा हमला

कानपुर में चकेरी के चंद्रनगर निवासी आसिफ अली बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। घर से कुछ दूरी पर लाल बंगला में पांच युवकों ने उनको घेर लिया। गालीगलौज करते हुए बेल्टों से पीटा। बैग और मोबाइल छीन कर भाग निकले।

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ऐसे ही काजीखेड़ा निवासी गगनजोत सलूजा के मुताबिक बीते 26 सितंबर को काजीखेड़ा स्थित गणेश पंडाल में मिलन साउंड के मालिक विनोद उसके कुछ साथी एक बच्चे से गालीगलौज कर रहे थे। विरोध किया तो सभी ने मिलकर उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि दोनों मामलों में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।