कानपुर: चकेरी में फ्लाईओवर के नीचे मिला युवक का शव, माता-पिता की हो चुकी है मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 09:38 PM IST
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चकेरी थानाक्षेत्र के पीएसी फ्लाईओवर के नीचे मंगलवार शाम युवक का शव मिला। सनिगवां के गणेशपुर निवासी अभिषेक वर्मा (27) नशे का आदी था। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह मजदूरी कर गुजारा करता था। मृतक के परिवार में दो बहनें खुशी और लाडो के अलावा भाई अंकित है। बताया गया कि माता-पिता की मौत के बाद अभिषेक नशे का आदी हो गया था। वह घर भी नहीं जाता था। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है।
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