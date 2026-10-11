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कानपुर: शो योर टैलैंट में नन्हें कलाकारों ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति से जीता दिल

Sun, 11 Oct 2026 11:52 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 11 Oct 2026 11:52 PM IST
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Kanpur: Young artists won hearts with a Bharatanatyam performance at 'Show Your Talent'
शो योर टैलेंट कार्यक्रम में भाग लेती नन्ही कलाकार - फोटो : अमर उजाला
बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन पर रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शो योर टैलैंट के तहत नवराज के पहले दिन हुए कार्यक्रम में नन्हें कलाकारों ने भरतनाट्यम, कथक की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। आयोजन आईना संस्था के सहयोग से किया गया। हितांशी ने अयि गिरीनंदिनी गीत पर भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। वहीं, शुभि सिंह ने कथक से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रियांशी मिश्रा, उत्कर्ष दुबे, प्रवीर श्रीवास्तव ने भी नृत्यकला का प्रदर्शन किया। कवि अहाना मिश्रा, आशुतोष अवस्थी, सागर कनपुरिया, इब्ने हसन जैदी ने रचनाओं से खूब तालियां बटोरी।
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