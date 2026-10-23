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कानपुर: पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी कार्रवाई, 101 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद, हाईस्कूल पास युवक गिरफ्तार

Fri, 23 Oct 2026 02:18 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 23 Oct 2026 02:18 PM IST
सार

Kanpur News: फजलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब एक करोड़ रुपये कीमत की 101 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। गोविंद नगर पुल के पास चेकिंग के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य थानों में मामले दर्ज हैं।

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Kanpur Major operation by police and SWAT 101 grams of MD drugs seize high school educated youth arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के फजलगंज में पुलिस और स्वाट टीम ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब एक करोड़ रुपये कीमत की 101 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद कर 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। हाईस्कूल पास आरोपी की पहचान कर्नलगंज के लकड़मंडी निवासी नजमुद्दीन उर्फ शान के रूप में हुई है। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है।

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फजलगंज पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार तड़के क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान गोविंद नगर पुल के नीचे रेलवे लाइन के किनारे कंटेनर यार्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर नजमुद्दीन को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 101 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुई। पुलिस ने नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई है।

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एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बरामदगी के साथ थाने पहुंचाया। उसे आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कर्नलगंज थाने में वर्ष 2025 और 2026 में मारपीट और धमकी से संबंधित दो प्राथमिकी दर्ज हैं। वहीं, फजलगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत भी एक प्राथमिकी दर्ज है।

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