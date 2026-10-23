कानपुर: पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी कार्रवाई, 101 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद, हाईस्कूल पास युवक गिरफ्तार

कानपुर के फजलगंज में पुलिस और स्वाट टीम ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब एक करोड़ रुपये कीमत की 101 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद कर 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। हाईस्कूल पास आरोपी की पहचान कर्नलगंज के लकड़मंडी निवासी नजमुद्दीन उर्फ शान के रूप में हुई है। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है।

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फजलगंज पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार तड़के क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान गोविंद नगर पुल के नीचे रेलवे लाइन के किनारे कंटेनर यार्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर नजमुद्दीन को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 101 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुई। पुलिस ने नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई है।