कानपुर: तंत्र-मंत्र का झांसा देकर महिला के गहने ठगे, बीमारी और कलेश दूर करने का किया था नाटक, रिपोर्ट दर्ज

कानपुर में तंत्र-मंत्र से शारीरिक बीमारी और घरेलू कलेश दूर करने का झांसा देकर दो अज्ञात ठगों ने महिला के सोने के गहने ठग लिए। ठग महिला को झांसे में लेकर उसके कान के झाले और गले का लॉकेट उतरवाने के बाद कूड़ा जैसा सामान दूर फेंकने को कहकर मौके से फरार हो गए।

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पीड़िता की तहरीर पर बादशाही नाका पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर निवासी जमुना कश्यप पत्नी राजेंद्र कश्यप 24 अगस्त की सुबह करीब नौ बजे घरों में काम करने के लिए हालसी रोड स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के पास से जा रही थीं। इसी दौरान उन्हें दो अज्ञात व्यक्ति मिले।