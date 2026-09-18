कानपुर: यूपीआई पेमेंट पर मचा बवाल, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले- टैक्स लगा नहीं, खत्म हुआ है, कही ये बात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 18 Sep 2026 03:45 PM IST
सार
Kanpur News: कानपुर में 2,000 से अधिक के व्यावसायिक भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर व्यापारियों के विरोध के बीच भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वे यह कहते नजर आ रहे हैं कि टैक्स लगा नहीं है, बल्कि हट गया है।
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विस्तार
कानपुर में केंद्र सरकार ने यूपीआई के माध्यम से 2000 से अधिक के व्यावसायिक भुगतान करने पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। व्यापारियों से लेकर व्यापारिक संगठन तक इसका विरोध कर रहे हैं। कई दुकानदारों ने यूपीआई से भुगतान लेना बंद कर दिया है।
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वहीं, दूसरी ओर भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 17 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि पेटीएम से भुगतान पर टैक्स नहीं लगा है बल्कि टैक्स खत्म किया गया है। अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर, इस संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है।
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