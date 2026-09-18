कानपुर: यूपीआई पेमेंट पर मचा बवाल, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले- टैक्स लगा नहीं, खत्म हुआ है, कही ये बात

कानपुर में केंद्र सरकार ने यूपीआई के माध्यम से 2000 से अधिक के व्यावसायिक भुगतान करने पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। व्यापारियों से लेकर व्यापारिक संगठन तक इसका विरोध कर रहे हैं। कई दुकानदारों ने यूपीआई से भुगतान लेना बंद कर दिया है।

विज्ञापन







विज्ञापन





वहीं, दूसरी ओर भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 17 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि पेटीएम से भुगतान पर टैक्स नहीं लगा है बल्कि टैक्स खत्म किया गया है। अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर, इस संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 17 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि पेटीएम से भुगतान पर टैक्स नहीं लगा है बल्कि टैक्स खत्म किया गया है। अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर, इस संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है।

विज्ञापन