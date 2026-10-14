कानपुर: बम्बा रोड चौकी पर हंगामा, चोरी के शक में विधवा महिला बेरहमी से पीटा, फजलगंज इंस्पेक्टर ने शुरू की जांच

कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बम्बा रोड चौकी पर बुधवार सुबह भारी हंगामा हो गया। जब एक विधवा महिला को तीन दिनों से कस्टडी में रखकर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए परिजनों व स्थानीय लोगों ने चौकी का घेराव कर दिया। परिजनों का आरोप है कि राजपुरवा निवासी पीड़िता मन्नी के खिलाफ उसके मालिक (मसाला कारोबारी) ने तीन दिन पहले चोरी का झूठा आरोप लगाया था, जिसके बाद से पुलिस उसे चौकी में बैठाकर प्रताड़ित कर रही थी।

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राजपुरवा निवासी पीड़िता के परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि मन्नी एक मसाला कारोबारी के यहां काम करती है। तीन दिन पहले मालिक ने उस पर गलत तरीके से चोरी का आरोप लगा दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों का दावा है कि पुलिस पिछले तीन दिनों से मन्नी को बम्बा रोड चौकी में जबरन बैठाकर पूछताछ के नाम पर मारपीट कर रही थी।