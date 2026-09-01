कानपुर: बैराज से 3.09 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, गंगा चेतावनी स्तर से नीचे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 01 Sep 2026 10:47 PM IST
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नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के बीच मंगलवार सुबह कानपुर बैराज से 3,09,365 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालांकि गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से नीचे बना हुआ है। बैराज के अपस्ट्रीम में जलस्तर 113.740 मीटर और डाउनस्ट्रीम में 113.490 मीटर दर्ज हुआ। यहां चेतावनी स्तर 114 मीटर और खतरे का निशान 115 मीटर निर्धारित है।
अधिकारियों के अनुसार खतरे के निशान तक पहुंचने पर बैराज से पानी का डिस्चार्ज 5,44,373 क्यूसेक तक पहुंच सकता है। जलस्तर और पानी के बहाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 112.250 मीटर रहा जो चेतावनी बिंदु 113 मीटर से नीचे है। उधर हरिद्वार बैराज से 1,00,375 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 77,819 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मंगलवार को जिले में 2.6 मिलीमीटर बारिश हुई।
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अधिकारियों के अनुसार खतरे के निशान तक पहुंचने पर बैराज से पानी का डिस्चार्ज 5,44,373 क्यूसेक तक पहुंच सकता है। जलस्तर और पानी के बहाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 112.250 मीटर रहा जो चेतावनी बिंदु 113 मीटर से नीचे है। उधर हरिद्वार बैराज से 1,00,375 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 77,819 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मंगलवार को जिले में 2.6 मिलीमीटर बारिश हुई।
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