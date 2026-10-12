कानपुर: कॉरिडोर-2 के भूमिगत मेट्रो ट्रैक पर दीपावली के बाद शुरू हो जाएगा ट्रेनों का टेस्ट रन

विज्ञापन

कॉरिडोर-2 के भूमिगत मेट्रो ट्रैक के अंडरग्राउंड सेक्शन की डाउनलाइन पर दीपावली बाद ट्रेनों का टेस्ट रन शुरू हो जाएगा। सोमवार को मेट्रो के करीब 8.60 किलोमीटर लंबे दूसरे कॉरिडोर (सीएसए–बर्रा-8) के सीएसए विश्वविद्यालय परिसर स्थित डिपो में ट्रैक निर्माण का काम पूरा हो गया। डिपो में 15 ट्रैक तैयार हैं। जल्द ही डिपो में खड़ी ट्रेनों को मेनलाइन पर लाकर टेस्ट रन किया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 के डिपो में ट्रैक निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। डिपो को मेनलाइन से जोड़ने वाले रैंप पर भी ट्रैक बिछा दिया गया है।